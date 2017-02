10 conselhos para uma atividade segura na Internet

Ivo Neto Hoje às 10:20, atualizado às 10:26 Facebook

As compras realizadas on-line estão a aumentar e as burlas também, numa altura em que há cada vez mais crianças ligadas à rede. No dia Europeu da Internet Segura, o JN falou com especialistas e instituições para conhecer algumas estratégias para uma atividade on-line mais segura.

1- Qual é a forma mais segura de fazer compras na internet?

Devem ser utilizados os sites fidedignos com serviços de pagamento seguro como o PayPal. Quando os valores são estranhamente vantajosos comparando com os do mercado "normal", os utilizadores devem sempre desconfiar.

2 - É seguro fazer compras online fora de casa?

Não se deve utilizar computadores públicos (como os cibercafés) para efetuar compras na Internet, já que estes equipamentos podem estar infetados com vírus ou estar a ser alvo de vigilância por terceiros. Também se deve evitar realizar pagamentos com cartão em equipamentos que não os pessoais.

3 - Qual é o meio mais seguro para fazer compras na Internet?

O pagamento à cobrança ou, por exemplo, o serviço Mbnet onde os dados do cartão nunca são facultados aos fornecedores são os mais seguros e recomendados.

4 - A que tipo de sinais devemos estar atentos na altura da compra?

Há muitos. Um dos mais importantes é confirmar se o endereço eletrónico que está a usar tem o "http" e um cadeado no final e na barra inferior da janela.

5 - Qual é o segredo para uma boa password?

Não utilize datas de nascimento ou outras referências pessoais, já que essas são as primeiras que terceiros, com intenções maliciosas, tentam utilizar;

6 - Já é seguro guardar informação pessoal nas "clouds"?

Não é aconselhado guardar dados pessoas nem documentos confidenciais nas "clouds". É preferível a sua digitalização/memorização em local que seja seguro e inviolável

7 - Como proceder se a conta de Facebook for "roubada"?

Não deve entrar em pânico, pois muito "hackers" fazem isso como uma brincadeira de mau gosto. Deve denunciar a situação ao centro de segurança do Facebook e solicitar aos seus contactos que façam o mesmo.

8 - O que é que não se deve postar nas redes sociais?

Não é aconselhado que se espalhe nas redes sociais que vão de férias ou se vão ausentar de casa ficando esta à mercê de potenciais criminosos.

9 - Como podemos tornar o nosso smartphone mais seguro?

Uma forma de proteger os smartphones é com uma password de acesso. Estes equipamentos podem ser facilmente perdidos ou roubados e essa password pode fazer a diferença na altura de o encontrar. Também é importante utilizar elementos que permitem dar um alerta quando esses equipamentos estão perdidos.

10 - Que cuidados devem ter as crianças quando estão on-line?

Não se deve publicar imagens dos menores na Internet. A partir do momento que lá são colocadas, deixam de ser privadas e pessoais e tornam-se públicas. Os encontros pessoais com pessoas que se conhecem na Internet é totalmente desaconselhado.

* Para a realização deste trabalho, o JN contou com a colaboração da PSP, do Banco de Portugal, da Associação Portuguesa de Bancos e de Luís Pereira, da Universidade de Coventry, no Reino Unido.