Estão em órbita as naves espaciais mais pequenas de sempre

Hoje às 15:46 Facebook

Twitter

Partilhar

O programa de exploração científica e tecnológica "Breakthrough Starshot", cujo Conselho é composto pelo astrofísico britânico Stephen Hawking, enviou para o espaço as naves espaciais mais pequenas de sempre.

O lançamento, realizado a 23 de junho e noticiado esta semana, é o primeiro passo para a concretização de um avanço espacial anunciado no ano passado em Nova Iorque: o envio de uma nave ao sistema estelar mais próximo do Sol, o Alfa Centauri.

As sondas espaciais (naves não tripuladas) enviadas para o espaço no mês passado são protótipos dessa nave. Chama-se "Sprites", medem 3,5 por 3,5 centímetros e pesam quatro gramas apenas, mas contêm painéis solares, computadoras, sensores e rádios integrados. E conseguiram entrar na baixa órbita terrestre baixa.

O lançamento não se compara, claro, com a viagem viajem intergalática de 4,37 anos-luz que a "Starshot" pretende fazer, mas ajudou já a pôr à prova algumas das tecnologias necessárias para a mesma ser um sucesso.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

Os "Sprites" foram construídos por investigadores da Universidade de Cornell (EUA) e transportados para o espaço agarradas a dois satélites (Max Valier e Venta), que permitem as comunicações entre o espaço e a Terra.

O programa científico, avaliado em cem milhões de dólares, prevê enviar para o espaço um grupo de pequenas naves equipadas com uma tecnologia que as permita chegar ao seu destino, o Alfa Centauri, em 20 anos, uma escala de tempo bastante reduzida quando comparada com os milhares de anos que demoraria uma nave tradicional.

Segundo a "Starshot", as naves poderiam captar imagens do exoplaneta Próxima b, um dos mais promissores em matéria de habitabilidade, e de outros corpos celestes do sistema estelar.

O objetivo final da investigação é descobrir rastos de vida no Universo.