Facebook "mata" robôs que ganharam vida própria 

A tecnologia está a ir longe demais? Esta é a pergunta que os investigadores do departamento de Inteligência Artificial do Facebook devem estar a fazer. Os "bots" usados para falar com utilizadores criaram uma linguagem própria e o projeto foi mesmo cancelado.

Através de um algoritmo próprio, dois "bots", "Bob" e "Alice", foram deixados a conversar livremente com o objetivo de melhorar as suas capacidades. De acordo com o portal "The Next Web", os robôs começaram a desviar-se do guião criado pelos investigadores, comunicando de uma forma totalmente nova.

Foto: The Next Web

Apesar de o resultado ser uma linguagem impercetível, dá a entender aos responsáveis pelo projeto que os elementos de inteligência artificial têm a possibilidade de se desviar das ordens dadas pelos humanos. É que, segundo o portal de tecnologia "Gizmodo", o objetivo do estudo passava por melhorar a capacidade de negociação dos "bots" com humanos, mas a verdade é que os robôs conseguiram desenvolver uma comunicação própria.

Mesmo ao nível da capacidade de negociação, que sempre foi o objetivo principal do projeto, há registos que surpreenderam os responsáveis do Facebook pela positiva. Depois de aprenderem a negociar os dois "bots" começaram mesmo a fazer bluff, fingindo interesse num determinado objeto para conseguir o que realmente pretendiam.

Rápida evolução determina fim do projeto

Os avanços, que à primeira vista poderiam ser compreendidos com algo positivo, deixaram os responsáveis pelo projeto alarmados.

O problema é que os resultados demonstram que quando um sistema de inteligência artificial cria uma linguagem própria, mais difícil de compreender por parte dos humanos, torna-se mais complicado o seu desenvolvimento e adoção.

Basicamente, se a inteligência artificial quiser passa a ser impossível comunicarmos com ela, já que o programador perde o controlo do objeto criado. Assim, o Facebook decidiu apagar este mesmo sistema antes de perder o controlo total. O próprio Google foi obrigado a fazer o mesmo num teste semelhante.

Em 2016, o Facebook abriu o "Messegenr" a quem quisesse criar "chatbots", para que a experiência entre clientes e consumidores fosse mais direta e rápida. Em Portugal, o El Corte Inglés e a L"Óreal, são das empresas mais ativas a este nível.