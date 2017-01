Google já distribuiu mais de 50 milhões às redações europeias

Ivo Neto Hoje às 14:03 Facebook

Twitter

Partilhar

A Google anunciou, esta terça-feira, que vai abrir um novo projeto para financiar trabalhos jornalísticos entre março e abril. Numa conferência, no edifício do JN, no Porto, o responsável avaliou positivamente os projetos que já mereceram mais de 50 milhões de euros de investimento.

"Apesar de tudo isto ser recente, temos acompanhamos com grande entusiasmo o trabalho produzido nas redações com que temos trabalhado", explicou, ao JN, Ludovic Blecher, responsável pela "Digital News Initiative" (DNI), da Google, no âmbito da "3ª Call DNI Fund Google".

Para 2017, a DNI tem prevista abertura de uma "nova chamada de trabalhos" no decorrer do mês de março. Os principais critérios de avaliação são o impacto, inovação e viabilidade do projeto mas, na última ronda de financiamento foi dada também prioridade aos projetos focados na colaboração.

No ano de 2016, ao abrigo desta iniciativa, foram financiados 252 projetos, entre os mais de dois mil submetidos, num total de 51 milhões de euros. O projeto aberto aos países europeus já apoiou trabalhos de 25 diferentes nacionalidades. Na última ronda, os meios portugueses mereceram um investimento superior aos 1,5 milhões de euros. A maior fatia, de 900 mil euros, foi concedida à Plataforma de Meios Privados, na qual está inserida o JN.

Entre os projetos apresentados, a aposta tem recaído nos conteúdos relacionados com o vídeo, visualização de dados, dispositivos móveis e realidade virtual. "Também o som tem sido uma aposta comum e, sem querer fazer previsões, acredito que a monetização será um aspeto a ter em conta as próximas candidaturas", disse Ludovic, que visitou o estúdio do "JN Direto", um dos projetos financiados pela iniciativa.

Investimento da Google é três vezes superior ao do Estado

"Este projeto permite que as empresas encontrem uma forma de criar novos conteúdos para diferentes plataformas", refere João Palmeira, da Associação Portuguesa de Imprensa, que salienta o elevado investimento que os meios portugueses conseguiram receber.

Em apenas um ano, o investimento recebido através do projeto da Google é "três vezes superior ao apoio do Estado", destaca.

Apesar de os números serem favoráveis aos projetos submetidos pelos grupos de comunicação social portugueses, o responsável por este organismo lamenta os "poucos projetos pequenos" que procuram este investimento. "Também os projetos de rádio devem encarar este fundo com mais atenção", refere.