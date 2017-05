Já não é preciso ir a Fátima para ver o Papa

Ivo Neto Hoje às 19:20, atualizado às 19:22 Facebook

Twitter

Partilhar

Os principais locais do Santuário de Fátima estão cobertos com câmaras ligadas à Internet. Através do computador ou do smartphone, os crentes poderão acompanhar a visita de Francisco, no próximo sábado, em direto e sem sair de casa.

A visita do Papa Francisco a Fátima pode também ser seguida nas plataformas online do Jornal de Notícias, com diretos a partir do Santuário e reportagens em vídeo dos principais momentos.

Há câmaras instaladas na Capelinha das Aparições, no Centro Pastoral de Paulo VI e na Basílica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, que enviam imagens para o site fatima.pt.

É através dessa plataforma que os católicos poderão acompanhar tudo o que vai acontecer durante a comemoração do Centenário das Aparições de Fátima, que coincide com a cerimónia de canonização dos pastorinhos Francisco e Jacinta e a visita do Papa.

Entre julho e setembro de 2016, o site, que tem uma câmara apontada 24 horas por dia para o altar da Capelinha das Aparições, recebeu quase 500 mil visitantes únicos. Portugal, Espanha, Brasil e Polónia estão entre os países com mais representantes no site.

Uma proposta digital para oração

O "Passo-a-Rezar" é uma das aplicações mais vezes usada pelos católicos nas plataformas digitais. Desenvolvida, em 2010, pelo Apostolado da Oração, tem orações diárias e uma proposta específica para a visita do Papa a Portugal.

A iniciativa "Com o Papa em Portugal", disponível para download, tem três orações para os dias 11, 12 e 13 de maio. O jornalista Paulo Nogueira e a locutora Maira Helena Falé emprestam a voz aos textos preparados pelo Gabinete de Comunicação da Companhia de Jesus.

"O objetivo é aproximar o Santo Padre aos peregrinos de Nossa Senhora, no ano do Centenário das Aparições", pode ler-se em comunicado. Para estes dias, o Apostolado da Oração tem ainda um conjunto de orações, para três diferentes alturas do dia, que podem ser lidas através da aplicação "Click to Pray".

Aplicações para acompanhar a visita do Papa online:

Passo-a-Rezar:

Todos os dias, os utilizadores têm a possibilidade de descarregar um ficheiro MP3 com uma proposta de oração. Durante as principais datas, como o Natal ou a Páscoa, são elaboradas orações especiais. Para a visita do Papa foi preparada uma oferta especial.

Click To Pray:

Uma app de orações, criada em Portugal, que foi adotada como a aplicação oficial da Rede Mundial de Oração do Papa. Com textos em inglês, francês, espanhol e português disponibiliza vários momentos de oração por dia. Vai também estar atenta à visita de Francisco a Portugal.

Fátima 100 anos:

É uma aplicação desenvolvida em Braga, que celebra o Centenário das Aparições. Conta a história de Fátima, do Santuário, dos pastorinhos e dos seus segredos. Dispõe, ainda, de uma vela virtual, disponível para qualquer cerimónia religiosa.

Jogo dos Pastorinhos:

É mais uma aplicação, mas desta vez destinada a crianças. Os jogadores lançam os dados e avançam pelo jogo, que inclui casas especiais e a "ajuda" de Nossa Senhora. "Ganha quem chegar primeiro ao Coração de Jesus".