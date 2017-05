Nokia 3310 chega a Portugal no dia 24 de maio

Hoje às 12:02 Facebook

Twitter

Partilhar

Portugal é um dos primeiros países a receber a mais recente versão do famoso Nokia 3310. A HMD informou que o telemóvel vai ser colocado à venda nas lojas portugueses a partir do dia 24 de maio.

"A HMD Global confirma hoje a disponibilidade do Nokia 3310 no mercado português a partir do dia 24 de maio nos principais pontos de venda", pode ler-se em comunicado enviado às redações, esta terça-feira.

O aparelho já se encontra à venda em algumas lojas online da Worten, Fnac e The Phone House, onde custa 64,99 euros, sem estar associado a qualquer operadora.

O novo Nokia 3310 tem conectividade de 2,5G, uma bateria que dura 22 horas em conversação e vem já com o jogo Snake, em nova versão, pré-instalado. Será vendido em quatro cores: amarelo (ambos com acabamento brilhante), azul-escuro e cinzento (ambos com acabamento mate).

O novo Nokia 3310 foi apresentado no final de fevereiro no World Mobile Congress, em Barcelona, Espanha.