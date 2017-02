Nokia já mostrou o novo 3310

Hoje às 20:24, atualizado às 21:54 Facebook

A nova versão do clássico telemóvel da Nokia foi apresentada, este domingo, em Barcelona

17 anos depois de ter nascido, o Nokia 3310 ressuscitou. A HMD Global, uma empresa finlandesa que está a usar o nome Nokia sob licença, apresentou o novo 3310, no evento que organizou para apresentar novos produtos no Mobile World Congress.

Visto como uma jogada de marketing para voltar a colocar a palavra Nokia nas bocas do mundo - uma aposta que resultou, dado o entusiasmo geral com a notícia de que o 3310 iria regressar - o renascimento de um telemóvel antigo, mesmo um tão icónico, dificilmente poderá ser todo o futuro na nova marca, especialmente na era do domínio absoluto dos "smartphones".

Um analista da BBC nota que são os outros smartphones também lançados hoje, os Nokia 3, 5 e 6, que talvez consigam trazer de novo a Nokia para o lugar de topo que já ocupou. Ainda assim, diz Rory Cellan-Jones, foi "uma jogada de génio" a de lembrar, desta forma, o "passado glorioso! da Nokia.

O novo Nokia 3310 tem conectividade de 2,5G, uma bateria que dura 22 horas em conversação e vem já com o jogo Snake, em nova versão, pré-instalado. Vai custar 49 euros e tem lançamento previsto para o segundo trimestre de 2017.