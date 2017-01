Portugal recebe apresentação mundial do novo Peugeot 5008

António José Gouveia Hoje às 17:05 Facebook

Portugal foi o país escolhido para receber a apresentação mundial do novo Peugeot 5008, de 12 de fevereiro a 3 de março, num evento que trará 600 jornalistas provenientes de 30 países.

Segundo um comunicado da Peugeot Portugal, esta é a quinta vez num passado recente que a marca francesa investe em Portugal para a apresentação mundial de um modelo.

Assim, nesta oportunidade, os jornalistas terão a primeira experiência de condução do 5008, o novo modelo da ofensiva Sport Utility Vehicle (SUV) da Peugeot, uma forte aposta à escala mundial.



A região de Lisboa e Vale do Tejo foram escolhidos para acolher este evento mundial, "numa decisão que tem, naturalmente, um impacto positivo na economia das regiões abrangidas e na exposição das suas mais-valias ao amplo leque de convidados - 600 jornalistas oriundos de 30 países - e demais elementos da organização", refere o comunicado.

O nível de qualidade do acolhimento, das infraestruturas hoteleiras e das estradas foram as razões principais para que se possa ver a circular o novo Peugeot 5008 num percurso desenhado entre Lisboa e a Serra da Arrábida.

Será a quinta apresentação mundial de um novo modelo Peugeot em Portugal num passado recente. Em 2015, a marca deu a conhecer o Peugeot 308 GT na região de Cascais, Sintra e Serra de Montejunto e o 308 GTi by Peugeot Sport, desta vez na região norte (Grande Porto, Douro e Braga).

Em 2012, Portugal recebeu a apresentação mundial do Peugeot 208, um dos maiores eventos realizados pela marca no país, com mais de 1200 jornalistas, e oito anos antes, em 2004, apresentou-se o Peugeot 407 no Algarve.