Vá de férias em segurança! Tenha cuidado com o que partilha nas redes

Estamos na altura do ano em que quase todos partilham fotografias na praia com a família. Para quem ainda não foi apanhar sol, a vontade é que o tempo passe rápido para se vingar com um batalhão de fotos das suas férias.

Mas há que ter cuidado com o que se partilha na rede. Dizer tudo o que está a fazer não é boa ideia porque há utilizadores que podem ter intenções menos positivas.

1- Não diga para onde vai nem quando vai

Esta informação pode chamar a atenção de ladrões que ficam a saber que a casa vai estar vazia. A PSP tem feito vários alertas para que não diga quando e para onde vai de férias.

2- Desative o localizador e o marcador

É importante desativar o localizador para que quando publicar alguma coisa não apareça a localização. Não permita que os seus contactos o marquem. Outras pessoas que não conhece podem ficar a saber que não está em casa.

3- Não partilhe o bilhete de avião nas redes

É um tipo de fotografia muito partilhado nas redes sociais, mas pode colocar em risco a sua privacidade. Aqueles códigos que os cartões de embarque têm são únicos e contêm dados pessoais, que podem ser aproveitados por hackers para chegar, por exemplo, à sua conta bancária.

4- Proteja a sua conta

As zonas de free-wifi nos restaurantes ou hotéis nem sempre são seguras. Em dúvida, o melhor é não fazer login. Por não serem protegidas podem dar acesso a conteúdos pessoais que guarda nas redes sociais.

5- Cuidado com as fotos das crianças

São momentos de alegria que quer partilhar com as pessoas que mais gosta. Mas tenha cuidado com as fotos que coloca dos seus filhos. Crie grupos privados e envie essas fotos diretamente para eles.