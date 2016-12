"Youtuber" substituiu a corrida de Super Mario por parkour

JN Ontem às 23:34 Facebook

Um "youtuber" uniu-se a um atleta e transportou o jogo da Nintendo "Super Mario Run" para a vida real, mas acrescentou-lhe parkour e muita animação. Veja o vídeo.

O "youtuber" norte-americano David Graham, conhecido por "Devin Super Tramp", aliou-se ao atleta Calen Chan para realizar um vídeo que não só transporta o jogo da Nintendo "Super Mario Run" para a vida real, como lhe acrescenta parkour.

Porque é que o "Super Mario" corre se pode fazer parkour? O vídeo foi publicado, na última quinta-feira, no canal "devinsupertramp" do YouTube e permite-nos visualizar Chan, no papel de "Super Mario", a realizar acrobacias de parkour enquanto persegue a princesa, que foi raptada por um grupo de "Shy Guys".

Contudo, não é a primeira vez que Graham recria videojogos e lhes adiciona a adrenalina e o acrobatismo da divertida prática de ultrapassar obstáculos.

Em julho deste ano, o "youtuber" publicou uma versão real e acrobática do jogo "Pokémon GO", que obteve mais de 12 milhões de visualizações. Veja o vídeo.