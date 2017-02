Abusa de menor que conheceu em igreja adventista

Alexandre Panda Hoje às 15:57 Facebook

A PJ de Leiria deteve um indivíduo, de 54 anos, por suspeitas de abuso sexual de menor, perpetrado, ao longo de seis anos, contra uma criança que conheceu numa igreja adventista, em Tomar.

De acordo com um comunicado da PJ, "os factos ocorreram em Tomar, no período compreendido entre janeiro de 2010 e março de 2016, em contexto relacionado com o culto religioso", precisando que o indivíduo deve ser presente a primeiro interrogatório judicial.

Pelo que o JN apurou, o homem, de nacionalidade brasileira, que não tem profissão, pode não ser hoje presente a tribunal.