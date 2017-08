Acusados por estragos de 6,3 milhões num acidente naval em Leixões

Ana Trocado Marques Hoje às 00:41 Facebook

O Ministério Público acusou o comandante do navio "Erasmos" e um piloto de barra do Porto de Leixões do crime de condução perigosa.

Os dois, considera o MP, violaram as normas de segurança marítima e portuária. Em causa está o choque daquele navio de carga com um petroleiro no Porto de Leixões, a 16 de janeiro último, que, segundo a acusação, provocou danos de 2,3 milhões de euros só no posto B do terminal de petroleiros. A este valor somam-se os quatro milhões de prejuízo no petroleiro.

