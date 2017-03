Antero Henrique nega crimes na Operação Fénix

Delfim Machado Hoje às 14:03, atualizado às 14:04 Facebook

O antigo vice-presidente do Futebol Clube do Porto, Antero Henrique, negou esta quarta-feira que tivesse cometido qualquer um dos seis crimes de exercício ilícito da atividade de segurança privada dos quais está acusado pelo Ministério Público, no processo da Operação Fénix.

Na sessão de julgamento que decorreu esta manhã no quartel dos bombeiros de Guimarães, o ex-dirigente negou que alguma vez tivesse contratado elementos da empresa SPDE para serviços de segurança pessoal, para si ou para terceiros: "O senhor Eduardo Silva nunca me prestou qualquer serviço de segurança a mim, presta serviço ao Futebol Clube do Porto e aos eventos".

Antero Henrique e Pinto da Costa são dois dos 54 arguidos da Operação Fénix porque, crê o Ministério Público, contrataram ou beneficiaram de serviços de segurança pessoal prestados pela SPDE, uma empresa sem alvará para aquele tipo de funções. A empresa de segurança é a responsável pela segurança do Estádio do Dragão e dispõe de alvará para vigilância de edifícios, mas não de pessoas.

Antero Henrique foi confrontado com as escutas em que falou ao telefone com Eduardo Santos Silva, dono da SPDE, e procurou justificar todas as situações. Nomeadamente quando telefonou ao dono da SPDE para "acompanhar" a então mulher de Pinto da Costa ao Estádio do Bessa para ver o jogo do F.C. Porto contra o Boavista. "Isso não era um serviço, era uma boleia", argumentou Antero Henrique.

Sobre a alegada segurança pessoal feita por elementos da SPDE a familiares de Pinto da Costa que queriam visitar uma casa de família que tinha sido assaltada em Cedofeita, Antero Henrique admitiu ter telefonado a Eduardo Silva mas apenas para agendar um encontro entre este e Pinto da Costa, alegando não ter tido conhecimento do teor do mesmo.

PSP acompanhou saída do estádio

Há ainda o episódio em que os elementos da SPDE acompanharam Antero Henrique na saída do estádio do Dragão no dia em que o Porto perdeu o título da época 2014/2015. Perante o descontentamento dos adeptos, a SPDE acompanhou os dirigentes e Antero Henrique explica, agora, que não houve qualquer serviço especial à sua pessoa: "Não foi um acompanhamento especial que me fizeram, foi a toda a gente e a operação foi coordenada pela PSP. Só saímos do estádio quando a PSP deu ordem".

Por fim, justificou a escuta em que Eduardo Silva revelava a Antero Henrique que a SPDE tinha um potencial valor superior a um milhão de euros em contraordenações para pagar. Sobre isto, o ex-vice portista disse que a conversa teve que ver com a preocupação com a prestação de serviços que a SPDE fazia no estádio. "Estava de alguma forma em causa a prestação de serviços por parte da empresa, o que seria uma preocupação", disse Antero Henrique.

O depoimento foi, de resto, semelhante ao de Pinto da Costa. O presidente portista também negou, na primeira sessão de julgamento, que tivesse contratado ou recebido serviços de segurança pessoal por parte de Eduardo Silva.

Ex-PSP também nega crimes

Na sessão desta quarta-feira, falou também o ex-agente da PSP Alberto Couto, acusado de um crime de associação criminosa, outro de tráfico e mediação de armas, dois de detenção de arma proibida, um de exercício ilegal de segurança privada e ainda um de coação. Negou-os todos, com exceção da detenção de arma proibida, uma pistola de calibre 7.65 que disse estar a tentar legalizar. O julgamento continua na próxima sexta-feira.