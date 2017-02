Antero Henrique prefere silêncio sobre segurança ilegal

Nuno Maia e Delfim Machado Hoje às 15:52, atualizado às 16:10 Facebook

O ex-vice-presidente do F.C. Porto, Antero Henrique, preferiu, para já, remeter-se ao silêncio sobre os crimes de segurança ilegal de que é acusado, a par de Pinto da Costa.

O agora ex-dirigente portista compareceu na tarde desta quarta-feira nas instalações dos bombeiros voluntários de Guimarães, onde decorre o julgamento da "Operação Fénix", após ter faltado da parte da manhã, alegando indisposição.

Antero Henrique deixou, porém, no ar a possibilidade de prestar declarações noutra fase do julgamento. "Para já, não", respondeu ao coletivo de juízes do Tribunal de Guimarães.

O ex-administrador da SAD do F.C. Porto foi acusado pelo Ministério Público por crimes de segurança ilegal, designadamente por ter requisitado a Eduardo Santos Silva, dono da SPDE, proteção pessoal para Pinto da Costa. No entanto, o líder portista negou alguma vez ter beneficiado ou solicitado esse tipo de serviços, no interrogatório perante os juízes, esta quarta-feira de manhã.

Em particular, Antero é acusado de ter negociado o contrato com a SPDE, empresa que não tinha alvará para serviços de proteção pessoal.

O julgamento da Operação Fénix, que senta no banco dos réus 54 arguidos, começou esta quarta-feira no quartel dos Bombeiros Voluntários de Guimarães.