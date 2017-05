Arguidos no caso de burla de carros de luxo ficaram em silêncio

Hoje às 19:59 Facebook

Os principais arguidos num processo de burla com a venda de viaturas usadas que tinham a quilometragem adulterada remeteram-se ao silêncio no início do julgamento, que decorreu esta quinta-feira no Tribunal de Espinho.

O processo conta com dez arguidos, sete pessoas e três sociedades, que estão acusados de centenas de crimes de burla qualificada, falsidade informática e falsificação de documentos, em coautoria.

Os principais arguidos são os donos de um stand de automóveis de Arrifana, na Feira, pai e filho, sendo que este último está em prisão preventiva.

Entre os arguidos estão ainda uma mulher natural do Zimbabué, que alegadamente procedia à viciação dos conta-quilómetros, e dois casais responsáveis por duas empresas que faziam o transporte dos veículos importados.

Na sessão desta quinta-feira, apenas os arguidos ligados às transportadoras aceitaram prestar declarações, confessando os factos que lhes são imputados.

Questionados pelo coletivo de juízes, os arguidos admitiram que alteravam as faturas e outros documentos relacionados com o transporte das viaturas, colocando nos mesmos nomes e moradas que lhes eram fornecidas por um dos donos do stand.

Segundo a acusação do Ministério Público (MP) o esquema fraudulento vigorou entre 2013 e 2016.

Os donos do stand da Feira adquiriam viaturas de gama alta usadas, maioritariamente na Alemanha, e depois terão aumentado os quilómetros antes da legalização, para pagarem menos imposto às Finanças.

Após a legalização, e antes de os carros serem colocados à venda, os arguidos procediam a uma nova adulteração da quilometragem, desta vez, para um número "muito inferior" ao real, induzindo em erro os compradores.

O MP refere ainda que os arguidos fabricaram livros de revisões e de garantia dos referidos veículos.

De acordo com a investigação, os arguidos chegaram a vender cerca de quatro carros por mês, obtendo um lucro médio de cinco mil euros por cada viatura.

O MP pede que sejam declarados perdidos a favor do Estado 468 mil euros que se presume ser a vantagem obtida pelos arguidos.

O julgamento prossegue na próxima segunda-feira.