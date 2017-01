Ilibado taxista que disse leis são para ser violadas como as meninas virgens

Hoje às 22:20, atualizado às 22:25 Facebook

O Ministério Público arquivou o processo contra o taxista que, durante uma recente manifestação do setor, afirmou que "as leis são como as meninas virgens, são para ser violadas".

"O processo referido foi objeto de despacho final de arquivamento", referiu fonte da Procuradoria-Geral da República, numa resposta à agência Lusa.

O taxista em causa foi identificado como Jorge Máximo, um conhecido adepto do Benfica. As declarações mereceram repúdio generalizado, inclusive de adeptos encarnados.

O Ministério Público tinha aberto em outubro um inquérito na sequência de uma queixa da Comissão para a Igualdade do Género (CIG).

Segundo a queixa apresentada pela CIG, a afirmação proferida por aquele taxista configura a prática de crimes.

A CIG, "enquanto organismo público responsável pela promoção e defesa da igualdade de género e do combate à violência doméstica e de género", veio, na altura, "publicamente repudiar a afirmação" proferida pelo taxista e veiculada pela comunicação social.