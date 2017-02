ASAE apreende 1900 litros de azeite falsificado no valor de sete mil euros

Hoje às 14:05, atualizado às 14:06 Facebook

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) anunciou, esta segunda-feira, que apreendeu 1900 litros de azeite falsificado na semana passada, que estavam acondicionados em garrafões de cinco litros, num valor aproximado de sete mil euros.

A ação foi desencadeada no âmbito do combate à fraude alimentar pela Unidade Nacional de Informações e Investigação Criminal junto do importador e embalador de Penacova que introduzia no mercado nacional azeites com adição proibida de outros óleos, sendo classificado como azeite falsificado, constituindo a sua venda uma fraude, refere a ASAE em comunicado.

"No decurso de diligências de investigação dirigida a toda a cadeia de comercialização para interrupção do circuito de abastecimento do retalho, foram recolhidos em dois distribuidores da zona de Miranda do Corvo e Sintra 372 garrafões", salienta.

No seguimento da ação, foi instaurado inquérito crime por fraude sobre mercadorias e géneros alimentícios falsificados, realça a ASAE, lembrando que o importador/embalador "é reincidente pela prática dos mesmos crimes".