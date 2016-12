Alexandre Panda Hoje às 16:53 Facebook

Twitter

Partilhar

A Junta de Freguesia de Foz do Sousa e Covelo, Gondomar, foi assaltada este sábado de madrugada, desconhecendo-se o que terá sido roubado.

No assalto, detetado à tarde, vários indivíduos escalaram uma janela, neutralizaram o sistema de alarme e estroncaram várias portas no interior do edifício onde se encontravam encomendas dos CTT.

Embora arrastassem para o exterior um cofre com meia tonelada de peso, não conseguiram abri-lo.