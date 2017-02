Assaltantes do Continente detidos pela Judiciária

Carlos Varela Hoje às 14:55, atualizado às 15:59 Facebook

A Polícia Judiciária deteve três indivíduos suspeitos de serem os responsáveis por um sangrento assalto ocorrido em outubro do ano passado no Continente do Barreiro, no distrito de Setúbal.

O alvo dos assaltantes era uma carrinha de transporte de valores, segundo comunicado da PJ, um caso que provocou a morte de um dos assaltantes e ferimentos graves num outro na sequência de troca de tiros com a PSP.

A investigação esteve a cargo da Unidade Nacional Contra Terrorismo (UNCT), que concluiu a responsabilidade do grupo também relativa a duas tentativas de homicídio de dois agentes da PSP.

Os três homens suspeitos de tentativa de homicídio de agentes da PSP, roubo a funcionário de empresa de segurança e associação criminosa, entre outros crimes, ficaram a aguardar julgamento em prisão preventiva.

Segundo o que noticiou o JN na altura, o grupo usava uma pistola-metralhadora Scorpion que abandonou no local após os confrontos a tiro com a PSP. O inquérito é tutelado pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) do Barreiro.