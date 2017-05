Centenas de campas estragadas por ladrões de metais no Vale do Ave

DELFIM MACHADO COM ALEXANDRA LOPES E ANA CORREIA COSTA Hoje às 00:40 Facebook

Centenas de campas estragadas em Vizela, Famalicão e Vila das Aves.

Centenas de peças metálicas que suportavam as lápides de quatro cemitérios na zona do Vale do Ave foram furtadas nas madrugadas desta quinta e sexta-feira. Em Vizela foram atingidas 150 lápides, em Famalicão 100 e na Vila das Aves a contabilidade ainda não está feita. Os prejuízos ascendem a milhares de euros. O último ataque tinha sido há um mês no cemitério de São João, em Vizela.

