Ateiam fogo a portas de quatro apartamentos com gasolina

As portas de quatro apartamentos foram incendiadas, terça-feira de madrugada, no bairro social do Balteiro, em Vilar de Andorinho, Gaia. Foi utilizada gasolina para atear os fogos, que só não atingiram maiores proporções graças à intervenção dos moradores. É investigada ligação ao fogo que atingiu uma carrinha, em Vila d' Este.

As motivações daquilo que parece ter sido um ajuste de contas estão a ser investigadas pela Polícia Judiciária, que tenta apurar se há relação deste caso com um incêndio que destruiu uma carrinha, na mesma noite, na Urbanização de Vila d"Este, também em Vilar de Andorinho.

O alerta no Balteiro surgiu cerca das 3.30 horas. Os alvos foram apartamentos de entradas diferentes, na Rua dos Bairros da Câmara, dois dos quais instalados num terceiro andar. "Eu estava acordado a ver televisão quando ouvi um barulho e vi uma labareda. A porta do vizinho e a minha estavam a arder", relatou, ao JN, um morador, que conseguiu extinguir as chamas com um balde de água.

"É incrível isto ter acontecido. Não tenho problemas com ninguém", garantiu. As duas portas acabaram por sofrer apenas alguns danos.

Familiares afetados

Na outra entrada visada pelos criminosos, mais duas portas foram atingidas. "Moro aqui há mais de 30 anos e nunca vi tal coisa", desabafou uma inquilina. "Estava com o meu neto, que foi quem se apercebeu. Viu fumo, mas não viu ninguém", referiu. "Quem fez isto de certeza que não é daqui", afirmava outro residente.

Entretanto, na mesma madrugada, um incêndio destruiu parcialmente uma carrinha estacionada na via pública, na Urbanização Vila d" Este (como pode ser visto no video acima publicado). O JN apurou que o proprietário deste veículo, um Opel Vivaro, é filho de uma moradora do Balteiro que viu a porta ser incendiada. Familiares disseram não ter explicações para tal coincidência.