Autocarros com seguranças atacados a tiro após Braga-V. Guimarães

Joaquim Gomes Hoje às 02:40, atualizado às 02:47 Facebook

Twitter

Partilhar

Dois autocarros com seguranças da empresa 2025, que tinham estado no Braga-Vitória de Guimarães, foram atacados a tiro na estrada, domingo à noite, a poucos quilómetros do estádio.

O ataque foi cometido cerca das 23.35 horas, quando os autocarros entravam no "túnel da estação", da via rápida de acesso à A3, em direção ao Porto, tendo um projétil atravessado um dos dois autocarros e saído para a estrada.

A PSP manteve-se no local até às duas horas da madrugada, acompanhando uma brigada da Polícia Judiciária de Braga, que já recolheu alguns vestígios e assumiu logo a investigação, por tratar-se de um crime com arma de fogo.

Até ao momento, desconhece-se o motivo do ataque.