Autor de assaltos violentos a menores em preventiva

Um homem, de 38 anos, suspeito de assaltos violentos na via pública a menores, nas ruas da freguesia de São Domingos de Rana, foi agora detido por agentes da Esquadra da Investigação Criminal da PSP de Cascais e viu confirmada a prisão preventiva, tendo recolhido ao Estabelecimento Prisional de Caxias.

Sem residência fixa, o homem é suspeito de, pelo menos, cinco roubos violentos, um deles agravado e de dois crimes de coação.

As vítimas eram jovens menores, que o suspeito abordava sob ameaça e coação física, obrigando-os a entregar-lhe os valores que transportavam, nomeadamente telemóveis e dinheiro.

Segundo a PSP, a investigação decorria há cerca de seis meses e agora, com a detenção do suspeito, as autoridades acreditam ter devolvido mais tranquilidade e segurança nas ruas de São Domingos de Rana.