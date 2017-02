Bebé tirado à mãe oito dias sem ordem de juiz

ÓSCAR QUEIRÓS Hoje às 00:42, atualizado às 00:57 Facebook

Twitter

Partilhar

Comissão de Proteção só no último sábado teve a situação legalizada por um juiz de turno. Pai e mãe ponderam queixa por sequestro.

O pai do bebé retirado a Sónia Castro no Hospital de Pedro Hispano deslocou-se ontem à instituição onde o menino foi colocado, acompanhado pela mãe, pelo advogado e pela PSP. Foi lá com o intuito de resgatar o filho e saber "como foi possível institucionalizar o bebé" sem o ouvirem. Ali, ficou a saber que só anteontem, dia 25, um juiz de turno foi chamado a legalizar a situação, por 30 dias. Perante isso, pais e advogado dizem que o bebé esteve "detido ilegalmente" durante oito dias. Os progenitores prometem "não baixar os braços" e ponderam avançar com "uma queixa-crime, por sequestro".

Leia mais na versão e-paper ou na edição impressa.