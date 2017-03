Boavista espera decisão favorável do Supremo

JN Hoje às 16:47, atualizado às 17:20 Facebook

A SAD do Boavista, que viu o Tribunal da Relação do Porto chumbar o plano de recuperação por via extrajudicial, recorreu para o Supremo, tal como o JN noticiou hoje.

Num comunicado enviado para as redações em reação à notícia do JN, o Boavista explica que a o acórdão da Relação do Porto "ainda não transitou em julgado, pois foi já objeto de Recurso, que acreditamos terá vencimento".

O plano de recuperação por via extrajudicial da SAD do Boavista foi chumbado pelo Tribunal da Relação do Porto, alegando ter sido concluído fora do prazo legal. A recuperação da sociedade anónima desportiva, que tem uma dívida de cerca de 40 milhões de euros, fica assim posta em causa e abre a porta aberta a novas ações judiciais de cobrança de dívidas e, no limite, à liquidação da empresa numa insolvência, pretendida por credores minoritários.

No comunicado, a SAD do Boavista afirma que o chumbo da Relação diz respeito a "uma pequena minoria dos credores privados (cerca de 13% dos créditos)", adiantando ainda que "para todos os demais, cerca de 87% dos créditos, cujos credores subscreveram e outorgaram o acordo extrajudicial Sireve, este está em pleno vigor, designadamente para as Entidades Públicas, Autoridade Tributária e Segurança Social, com as quais esta SAD tem cumprido plenamente os acordos vigentes. E continuará em vigor qualquer que seja a decisão final do Recurso que interpusemos".

O Boavista também garante que "recentemente a Boavista SAD entregou nas instâncias desportivas competentes as respetivas certidões oficiais referentes a tal cumprimento".

De acordo com a notícia publicada pelo JN, o acordo para a recuperação da SAD do Boavista foi iniciado em 1 de agosto de 2013 e concluído a 7 de fevereiro de 2014, com o acordo de credores com peso de 82,32% no total das dívidas (que ascenderão a 40 milhões de euros). Neste rol, incluem-se a Autoridade Tributária e a Segurança Social.

De seguida, a SAD do Boavista pediu ao Tribunal do Comércio de Gaia para, conforme possibilidade conferida pela lei, desconsiderar a ausência de acordo dos demais credores (equivalentes a 17,68%) e homologar o plano.

O juiz da primeira instância aceitou, mas 31 credores recorreram para a Relação do Porto, que considerou o plano inválido por ter sido aprovado pelo IAPMEI além do prazo máximo admissível. Deveria ter sido aprovado em três meses ou no máximo, se tivesse sido pedida prorrogação, quatro meses. Os juízes falam, até, em "negligência" por parte da SAD do Boavista.