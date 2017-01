Brasileiro detido com 20 milhões de dólares debaixo do colchão

Ontem às 23:40 Facebook

Twitter

Partilhar

Um cidadão brasileiro foi detido com 20 milhões de dólares escondidos debaixo de um colchão, nos EUA. É suspeito de um esquema de fraude que lesou portugueses.

A justiça norte-americana decretou a prisão preventiva, sem direito a caução, de Cléber Rene Rizério Rocha, detido no início do mês com 20 milhões de euros (cerca de 18,6 milhões de euros) escondidos debaixo de um colchão.

Cléber Rocha foi detido num apartamento no Estado de Massachusetts, nos EUA, por suspeita de conspiração para lavar dinheiro, num caso ligado à investigação da Telexfree.

Promovida como uma empresa de internet e telecomunicações, a Telexfree não passaria de um esquema de pirâmide financeira, segundo investigadores citados pelo portal de notícias UOL.

O esquema durou pouco mais de dois anos, entre janeiro de 2012 e março de 2014, e lesou cerca de 950 mil pessoas em todo o mundo, num montante estimado de 1,57 mil milhões de euros.

Em Portugal, as perdas ascendem a 50 milhões de euros, a maior parte do dinheiro aplicado por residentes na Madeira, noticia a Rádio Renascença.

Cléber Rocha estaria nos EUA para tentar recuperar parte do dinheiro que pertencerá ao brasileiro Carlos Wanzeler, cofundador da Telexfree que fugiu para o Brasil em 2014.