Britânica atacada com dois litros de ácido no Algarve está em estado grave

Uma mulher, de 29 anos, regada com ácido, em Alvor, Portimão, está internada em estado grave. O ataque, que terá motivos passionais, está a ser investigado pela PJ.

A vítima, de nacionalidade britânica, foi surpreendida por um homem, na Estrada Municipal 531, às 22.20 horas de sábado. Foi atingida com cerca de dois litros de ácido na zona da barriga, braços e pernas.

Quando os meios de socorro chegaram ao local, estava caída no chão e gritava. Depois de ser assistida pelos Bombeiros Voluntários de Portimão, foi transportada para o Centro Hospitalar do Algarve, mas a extensão e gravidade dos ferimentos obrigou à evacuação para a Unidade de Queimados do Hospital de S. José, em Lisboa.

Segundo fonte hospitalar, a mulher sofreu ferimentos graves em cerca de 60 por cento do corpo.

Na altura, a vítima disse não ter reconhecido quem a atacou. Mas, ao que o JN apurou, os investigadores da PJ têm já um suspeito.

Por precaução, dada a quantidade de líquido que ficou na via pública, a GNR cortou a estrada. Três militares tiveram de receber assistência médica por inalação de vapores. Tiveram alta durante a madrugada.