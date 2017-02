Cadáver de inglês estava enterrado em quinta na Guarda

Madalena Ferreira Hoje às 17:23, atualizado às 17:29 Facebook

Um homem, de idade por enquanto desconhecida, de nacionalidade inglesa, foi esta quinta-feira à tarde encontrado na quinta de São Lourenço, no distrito da Guarda.

O cadáver estava enterrado no quintal que rodeia a habitação, ocupada há vários anos por um casal britânico, tendo sido retirado na presença de inspetores da Polícia Judiciária da Guarda e da procuradora do Ministério Público (MP) de Celorico da Beira.

O corpo foi conduzido logo depois ao gabinete de Medicina Legal sediado no hospital Sousa Martins da Guarda. A PJ deteve a viúva indiciada pelo crime de ocultação de cadáver, estando ainda por apurar se foi ou não responsável pela morte do marido. O JN apurou que o cidadão inglês padecia de uma doença terminal, mas que os investigadores ainda tentam perceber se a mulher se limitou a sepultar o homem ou se o matou e escondeu o corpo.

Sabe-se também que a sua morte do não foi reportada às autoridades inglesas ou portuguesas pelo que a viúva continua a receber a pensão do companheiro.

Há vários dias que o homem não era visto no exterior de casa quando uma vizinha, estranhando a sua ausência se dirigiu à viúva perguntando pelo seu paradeiro. A mulher ter-lhe-á dito que o marido falecera e que teria sido enterrado em Tábua.

Desconfiada, a vizinha reportou as suas dúvidas à GNR que nos últimos dias fizeram buscas nas imediações da quinta de São Lourenço, junto à aldeia histórica de Linhares da Beira, com a ajuda de cães pisteiros. Esta manhã farejaram presença humana e o MP autorizou as escavações no terreno e presenciou a descoberta macabra.