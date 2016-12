Cadela que vivia na rua morta a tiros de caçadeira

Ontem às 19:47 Facebook

"Pretinha", uma cadela que vivia na rua, foi alvejada a tiros de caçadeira e a gravidade dos ferimentos obrigou a que fosse sujeita a eutanásia, em S. Pedro da Cova, Gondomar.

O caso, detetado no dia 11, está a revoltar populares e associações de amigos dos animais, que exigem justiça, perante um crime de maus-tratos a animais. O agressor não foi ainda identificado.

Nuno Santos, um "defensor da causa animal", revelou ter encontrado a cadela ainda viva, junto ao Museu Mineiro, mas "com as patas feridas, quase desfeitas", tudo indicando que se tenha arrastado durante vários metros. Os ferimentos de chumbos indiciavam ter sido alvejada à queima-roupa mais do que uma vez. Nuno transportou-a de imediato a uma clínica veterinária, onde foram diagnosticadas lesões muito graves, incluindo o "fígado em estado de falência". A solução foi a "eutanásia automática" do animal, que acabaria por ser realizada na segunda-feira.

"Pretinha" tinha cerca de três anos e aparentava ser raçada de labrador/perdigueiro. Vivia na zona das piscinas de S. Pedro da Cova, sendo alimentada por populares. Teria dado à luz recentemente, mas desconhece-se o paradeiro das crias.

Nuno Santos diz estar a aguardar pelos relatórios médicos para apresentar uma "queixa formal" no Serviço de Proteção da Natureza e Ambiente (SEPNA) da GNR, garantindo que também vai participar o caso à Polícia Judiciária, Câmara de Gondomar e Junta de Freguesia de S. Pedro da Cova.