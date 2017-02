Carrilho processa diretora de programas da SIC

Rosa Ramos Hoje às 16:15, atualizado às 16:22 Facebook

Professor de Filosofia diz que Gabriela Sobral e guionista da SIC mentiram em tribunal sobre mensagens anónimas sobre contratação de um sniper.

Manuel Maria Carrilho, que continua a ser julgado por alegada violência doméstica contra a ex-mulher Bárbara Guimarães, anunciou na tarde desta terça-feira que vai processar a diretora de programas da SIC e um guionista que escreve para programas do canal televisivo.

Em causa estão declarações reveladas hoje pelo JN e ontem proferidas em tribunal por Gabriela Sobral e João Vieira, garantindo que a apresentadora de televisão receberia mensagens anónimas, antes de entrar em direto, com insultos e ameaças. Numa dessas mensagens, contaram a diretora e o guionista, Bárbara seria ameaçada com a contratação de "um sniper" e com a existência, na primeira fila da plateia de um dos programas, de uma pessoa que lhe iria "dar um tiro".

Num comunicado enviado esta tarde à imprensa, Manuel Maria Carrilho anuncia que irá "de imediato processar criminalmente tanto o senhor João Vieira como a senhora Gabriela Sobral pelas falsas declarações prestadas em tribunal, onde falaram jurando dizer a verdade". O professor de Filosofia e antigo Ministro da Cultura pretende que as alegadas mensagens sejam mostradas em tribunal.

Estas afirmações, diz ainda Carrilho, "revelam bem o desespero em que se encontra a falsa acusação" de violência doméstica de Bárbara Guimarães "à medida que o processo avança".

"Trata-se de afirmações completamente falsas, tais mensagens não fazem de resto sequer do processo em julgamento, como logo no momento foi esclarecido pelo Tribunal", remata, no mesmo comunicado.