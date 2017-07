Carrinha da morte teve 14 multas por velocidade a mais

SANDRA FERREIRA Hoje às 00:40 Facebook

Justiça acusa de homicídio condutor e dono de veículo em que morreram 12 emigrantes na Suíça.

A carrinha que transportava 12 emigrantes portugueses, que morreram a 24 de março do ano passado, no acidente de Moulins (França), em oito meses já havia sido multada 14 vezes por excesso de velocidade em território francês. Este é um dos factos evidenciados no despacho de acusação já concluído pelo Ministério Público (MP) do tribunal francês de Moulins, contra o condutor (Ricardo Pinheiro), de 20 anos e o tio, que diz ser o dono da carrinha, Arménio Pinto Martins, com 42 anos, natural de Palhais (Trancoso). Respondem por homicídio involuntário, entre outros crimes.

