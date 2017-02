Carro de secretário de Estado do Ambiente assaltado em Coimbra

Hoje às 23:01 Facebook

O secretário de Estado do Ambiente, Carlos Martins, foi assaltado durante uma paragem para jantar, em Coimbra.

Da mala da viatura oficial do governante foram furtados os computadores pessoais do governante e do seu assessor, entre outro material.

"Levaram todo o trabalho de uma vida", lamentou, ontem, Carlos Martins ao jornal Expresso, revelando que "tinha a minha tese de doutoramento, mais de 40 mil fotografias e apresentações em powerpoint nestes discos rígidos. Não tinha documentos relevantes ligados à atividade governativa".

O incidente ocorreu na passada quarta-feira e, de acordo com o semanário, mais seis viaturas foram assaltadas.

O governante estava em viagem para Ribeira de Pena, em Vila Real, para assistir à apresentação do Sistema Eletroprodutor do Tâmega. O empreendimento inclui a construção das barragens de Daivões, Gouvães e Alto Tâmega.