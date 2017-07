Casaco com sangue e buraco de bala no aeroporto

NUNO MIGUEL MAIA E ÓSCAR QUEIRÓS Hoje às 00:30 Facebook

Twitter

Partilhar

Autoridades fizeram descoberta misteriosa. Polícia identificou passageiros com destino à Ucrânia.

Uma misteriosa descoberta intrigou as autoridades, domingo, no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, na Maia. Um casaco com alegados vestígios de sangue, pelo menos uma marca de orifício, aparentemente provocado por uma bala, e possíveis golpes de faca foi abandonado na zona de embarque. Para já, foram identificados passageiros de um voo com escala no Porto e destino à Ucrânia. A Polícia Judiciária (PJ) do Porto está a investigar.

Leia a nossa Edição Impressa ou tenha acesso a todo o conteúdo no seu computador, tablet ou smartphone assinando a versão digital aqui