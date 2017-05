Compra e venda de obrigações do Novo Banco sob suspeita

Hoje às 01:48 Facebook

Twitter

Partilhar

O Ministério Público está a investigar alegadas irregularidades na compra e venda de obrigações do Novo Banco, um caso que remonta a dezembro de 2015 e que poderá envolver o crime de abuso de informação privilegiada.

"Confirma-se a receção de duas participações da CMVM, as quais deram origem a dois inquéritos. Estes inquéritos encontram-se em investigação e não têm, de momento, arguidos constituídos", disse fonte da Procuradoria-Geral da República (PGR) à Lusa.

O pedido de informação da Lusa surgiu na sequência da notícia sobre o caso que foi avançada quarta-feira ao fim do dia pelo jornal eletrónico Eco - Economia Online.

O negócio suspeito, que terá levado a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) a comunica-lo à PGR, refere-se a uma transação de 64 milhões de euros que terá acontecido dias antes de o Banco de Portugal transferir 2,2 mil milhões de obrigações do Novo Banco para o Banco Espírito Santo (BES), avança o jornal Eco.

O jornal eletrónico explica que uma seguradora terá vendido um bloco de 64 milhões de euros de obrigações do Novo Banco a um investidor institucional fora de Portugal. E que uma semana depois o Banco de Portugal emitia um comunicado sobre a transferência de obrigações para a esfera de ativos do banco mau, o BES, pelo que "quem tinha comprado a obrigação uma semana antes" perdeu a "quase totalidade do capital investido".