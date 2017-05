Negócio milionário leva Mesquita Machado a tribunal

LUÍS MOREIRA Hoje às 00:40 Facebook

Ministério Público diz que negócio lesava Município em 2,2 milhões. Ex-edil socialista e cinco vereadores julgados também por abuso de poder.

O ex-presidente da Câmara de Braga, Mesquita Machado, e os cinco vereadores que o acompanhavam na gestão municipal vão ser julgados pelos crimes de participação económica em negócio e abuso de poder por causa do chamado "caso das Convertidas". Nenhum dos arguidos pediu a instrução do processo, pelo que só falta saber a data do julgamento.

