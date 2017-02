Detida por burlar centenas em viagens e turismo

Rogério Matos Hoje às 22:30 Facebook

Twitter

Partilhar

A Polícia Judiciária de Setúbal deteve uma mulher de 33 anos por alegadamente ter burlado centenas de pessoas em 200 mil euros, a partir de uma agência de viagens no Montijo.

A proprietária da agência de viagens Pacote Glamour Viagens e Turismo, Paula Oliveira, "apropriou-se inteiramente dos valores entregues por alguns dos clientes, enquanto outros se viram confrontados, chegados aos locais de destino, com faltas de reservas de alojamento e voos de regresso não liquidados, vendo-se obrigados a suportar os inerentes custos", informa a PJ.

Os lesados, em agosto passado, reuniram-se nas imediações da loja situada perto do Fórum Montijo a reclamar a devolução do seu dinheiro, mas nada conseguiram. A agência de viagens encerrou e Paula Oliveira desapareceu.

A detenção agora anunciada pela PJ surge seis meses depois de o Turismo de Portugal ter emitido um ofício a alertar "todos os consumidores que recorreram aos serviços da agência Pacote Glamour Viagens e Turismo Lda., designadamente os inerentes a alojamento e viagens, que estabeleçam um contacto prévio com os respetivos fornecedores dos serviços no sentido de aferirem se as suas reservas, e respetivas condições, se encontram asseguradas".