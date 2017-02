Detido jovem que ajudou pai a sequestrar ex-companheira

Hoje às 11:29, atualizado às 11:36 Facebook

A Policia Judiciária anunciou, esta quarta-feira, a detenção de um jovem, de 18 anos, que terá ajudado o pai a sequestrar a ex-companheira. O crime ocorreu no início do ano, em Grândola.

A Judiciária considera que o jovem "terá desempenhado um papel de crucial importância no sequestro de uma mulher com 37 anos de idade". Trata-se de Anabela Lopes, a mulher desaparecida que a PJ resgatou ainda com vida, no momento em que o ex-companheiro a tentava estrangular.

O detido, segundo a PJ, apoiou o pai até que ele foi detido em flagrante delito quando tentava asfixiar a ex-companheira, após vários dias de privação da liberdade, acompanhada das práticas repetidas, dos crimes de violação e de ofensas à integridade física.