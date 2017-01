Detido minutos depois de matar homem em Oliveira do Bairro

Hoje às 15:52, atualizado às 15:58 Facebook

O presumível autor de um crime de homicídio qualificado durante uma discussão em Oiã, Oliveira do Bairro, na madrugada de sábado para domingo, foi detido em flagrante delito.

Em comunicado, o Departamento de Investigação Criminal de Aveiro da Polícia Judiciária diz ter sido, nessa madrugada, informado de uma "agressão com arma branca no âmbito de uma discussão entre dois homens, no interior de uma residência em Oiã, concelho de Oliveira do Bairro".

"Acionados os meios de emergência médica, foram efetuadas aturadas tentativas de reanimação da vítima, de 46 anos de idade, que não tiveram sucesso", refere, acrescentando que "a GNR chegou ao local poucos minutos após a ocorrência dos factos, tendo detido em flagrante delito o autor do crime", de 42 anos, e apreendido a arma presumivelmente utilizada no crime.

Durante a investigação entretanto efetuada, a PJ apurou "que as agressões aconteceram, de facto, num contexto de conflitualidade, mas com intencionalidade e atingindo parte vital do corpo da vítima", configurando a situação "um crime de homicídio, da competência investigatória reservada da Polícia Judiciária".

Vítima e agressor são ambos de cidadania bielorrussa.