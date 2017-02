Detido no Corvo com 1445 doses de haxixe

Hoje às 16:59 Facebook

A PSP anunciou esta quinta-feira a detenção, no aeródromo do Corvo, a mais pequena ilha dos Açores, de um homem que viajava com 1445 doses individuais de haxixe.

Um comunicado do Comando Regional dos Açores da PSP adianta que o homem, de 36 anos, foi detido na quarta-feira no âmbito de diligências de investigação realizadas na Divisão Policial da Horta, através da Brigada de Investigação Criminal da Ilha das Flores e com a colaboração dos agentes policiais em funções na segurança aeroportuária daquele aeródromo.

Segundo a PSP, o arguido, com a colaboração do comando local da Polícia Marítima da Horta, foi deslocado para a ilha das Flores, para ser presente a primeiro interrogatório judicial.

Fonte da PSP referiu à agência Lusa que o detido, residente no Corvo, viajava num voo entre ilhas, não adiantando outros pormenores.

O Corvo, que com a ilha das Flores integra o grupo ocidental do arquipélago dos Açores, tem cerca de 400 habitantes.