Detido em Espanha suspeito de abater segurança de Coimbra

O jovem de 21 anos suspeito de ter assassinado um segurança de uma discoteca no início do mês, em Coimbra, foi detido esta quarta-feira na Galiza, Espanha.

Junior Souza, de nacionalidade brasileira, foi detido em Vigo, adiantou fonte da Polícia Judiciária, remetendo mais informações para um comunicado que a PJ prevê divulgar ainda esta quarta-feira.

O detido é suspeito de ter abatido a vítima com nove disparos de arma de fogo, ao início da manhã do dia oito, pouco antes das oito horas, quando a discoteca já tinha encerrado.

A vítima é um homem com cerca de 30 anos, natural da Guiné-Bissau, que fazia habitualmente serviço de segurança naquele estabelecimento de diversão noturna, no centro de Coimbra, no exterior do qual se verificou o tiroteio.

Desde a ocorrência do homicídio, as autoridades portuguesas estavam em contacto com polícias internacionais para evitar a eventual fuga do presumível autor para o Brasil.

"Estamos em contacto com organizações policiais internacionais para evitar a sua fuga", disse uma fonte da PJ à Lusa, dois dias após o crime, frisando que o jovem, com antecedentes criminais, "é um cidadão estrangeiro" oriundo do Brasil.

Os primeiros tiros foram disparados a partir de uma viatura em andamento conduzida por um amigo do agressor, mas, segundo diversos relatos publicados na imprensa, o atirador regressou depois ao local e fez novos disparos sobre a vítima, quando esta já estava em agonia.

O crime ocorreu após uma altercação no interior entre a gerente da discoteca, na avenida Afonso Henriques, e uma cliente, supostamente namorada do presumível autor do homicídio.

O trabalhador da segurança interveio para pôr termo à situação e expulsar esta mulher da discoteca, acabando por ser ferido mortalmente pelo cliente de nacionalidade brasileira.

Outra mulher que estava na companhia do homem abatido foi também atingida por alguns disparos e teve de receber tratamento na urgência dos Hospitais de Coimbra.