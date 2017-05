Detido pastor suspeito de atear fogo na serra do Alvão

Hoje às 11:32 Facebook

A Polícia Judiciária anunciou, esta quinta-feira, a detenção de um pastor que está "fortemente indiciado" pela prática de um crime de incêndio florestal que ocorreu em janeiro, na Serra do Alvão, em Vila Real.

A detenção do homem, de 53 anos, foi feita pela Unidade Local de Investigação Criminal da PJ de Vila Real, com a colaboração do Serviço de Proteção da Natureza e Ambiente (SEPNA), da GNR.

Segundo explicou a Judiciária, em comunicado, o incêndio ocorreu no dia 17 de janeiro, cerca das 17 horas, e consumiu uma área de 250 hectares de mancha florestal, constituída por mato e pinheiro bravo de regeneração natural.

A PJ referiu ainda que o fogo colocou em perigo as habitações da aldeia de Cravelas, localizada na serra do Alvão.

Este incêndio mobilizou perto de uma centena de operacionais, que contaram com o apoio de 26 viaturas. O vento forte e o mato seco dificultaram o combate às chamas e foi já, durante a madrugada, que as baixas temperaturas ajudaram a apagar o fogo.

O detido vai ser presente a interrogatório judicial para aplicação de eventuais medidas de coação.