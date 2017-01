Detidos três suspeitos da morte de jovem de 18 anos

Hoje às 15:06 Facebook

Três homens foram detidos pela Polícia Judiciária por presumível autoria de um crime de ofensas à integridade física qualificadas, de que resultou a morte de um jovem de 18 anos em Montemor-o-Velho.

"Os factos ocorreram no dia 4 de setembro de 2016, no recinto das festas de Montemor-o-Velho, e tiveram origem num desentendimento entre a vítima e um dos arguidos, que se envolveram numa luta corpo a corpo, tendo os outros dois suspeitos intervindo na contenda e agredido violentamente a vítima, nomeadamente na zona da cabeça, provocando lesões que se revelaram fatais", explicou a Diretoria do Centro, em comunicado.

O jovem estudante acabou por falecer na manhã do dia seguinte, em casa dos pais, em Santo Varão, naquele concelho do distrito de Coimbra, em resultado das agressões que sofreu, de acordo com o relatório da autópsia, acrescentou uma fonte da PJ à agência Lusa.

Os suspeitos, de 23, 33 e 38 anos, são também residentes no concelho de Montemor-o-Velho e foram detidos na terça-feira.

Fonte da PJ adiantou ainda que um dos detidos é guarda prisional e que os outros dois são operários fabris.

Presentes a interrogatório judicial na quarta-feira, os três suspeitos saíram em liberdade, mas com proibição de contactarem entre si e com testemunhas do processo.