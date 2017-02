Duas pessoas esfaqueadas com gravidade em Almeirim

Hoje às 19:43 Facebook

Twitter

Partilhar

Duas pessoas ficaram feridas com gravidade, este sábado, numa rixa durante uma festa de música eletrónica no concelho de Almeirim.

Socorridas no local, as vítimas apresentavam "ferimentos graves por esfaqueamento", disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém.

Os incidentes ocorreram na Herdade da Calha do Grou, em Fazendas de Almeirim, pouco depois das 16 horas, tendo os dois feridos sido transportados para o Hospital de Santarém, acrescentou.

Acorreram ao local os Bombeiros Voluntários de Almeirim, com oito operacionais e três viaturas, a GNR e uma equipa do Hospital de Santarém, com uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER).