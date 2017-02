Dupla assalta posto dos CTT em Amor

F.P. Hoje às 16:22 Facebook

A Polícia Judiciária está a investigar um assalto à mão armada ocorrido, esta quarta-feira, no posto dos CTT, no edifício da Junta de Freguesia de Amor, no concelho de Leiria.

Dois homens entraram no estabelecimento disfarçados com óculos de sol e gorros, mandaram os clientes virarem-se para a parede e fugiram com o dinheiro que estava em caixa.

De acordo com fontes da GNR, não houve ameaças, nem agressões.

Depois do assalto, registado pelas 11.30 horas, a dupla pôs-se em fuga num veículo conduzido por um cúmplice, que aguardava nas proximidades do edifício.

Os serviços foram encerrados ao público, para recolha de provas por parte dos inspetores da PJ.