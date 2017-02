Duplo homicida condenado a 24 anos e oito meses de prisão

Salomé Filipe Hoje às 15:23, atualizado às 15:25 Facebook

Twitter

Partilhar

Nuno Veloso, de 40 anos, foi condenado a 24 anos e oito meses de prisão, esta quinta-feira à tarde, no Tribunal de Aveiro.

Em dezembro de 2015, na sua casa, em Albergaria-a-Velha, "Gringo", como é conhecido, matou dois amigos devido a um conflito relacionado com negócios de droga.

O coletivo de juízes do Tribunal de Aveiro deu como provada "a maioria dos factos" da acusação do Ministério Público. Nuno foi condenado a 36 anos de prisão pelos dois crimes de homicídio e, ainda, a dois anos e meio de prisão por cada um dos sete crimes de coação de que estava acusado. Juntou-se uma pena de três anos, por detenção de arma proibida. Em cúmulo jurídico, foi condenado a 24 anos e oito meses de prisão.

No início do julgamento, em outubro, o arguido tinha confessado os crimes. Alegou que, dias antes das mortes, tinha feito um assalto à mão armada, numas bombas de gasolina, juntamente com os dois amigos, João Nascimento, de 24 anos, e Bruno Monteiro, de 19. E disse, ainda, que os dois não lhe deram parte do dinheiro roubado, prometendo que lhe pagariam em droga. Terá sido na sequência desse conflito que o homem atraiu a dupla à sua casa, matando os dois jovens a tiro.