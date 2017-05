Ingleses prestes a encerrar investigação ao caso Maddie

ANTÓNIO SOARES, MARISA RODRIGUES E ÓSCAR QUEIRÓS Hoje às 01:28 Facebook

Autoridades prestes a encerrar revisão do caso, que já dura há seis anos e custou quase 15 milhões, por falta de resultados

Dez anos depois de "Maddie" McCann ter desaparecido, a 3 de maio de 2007, do aldeamento turístico da praia da Luz, em Lagos, onde passava férias com os pais, nada se sabe sobre o seu destino, apesar das pistas "significativas" anunciadas sempre que uma data importante do caso se aproxima. A Scotland Yard inglesa, que prometia resolver o caso rapidamente quando, há seis anos, iniciou a odisseia de rever todo o processo resultante da investigação da Polícia Judiciária portuguesa, reduziu de mais de 30 para menos de uma mão cheia o número de pessoas que tem a tratar o caso. E depois de gastar quase 15 milhões de euros em seis anos, tem mais cerca de 100 mil para, nos próximos meses, gastar os últimos cartuchos. Já há poucos que acreditem, mas os pais mantêm a esperança de encontrar a filha que não veem desde os três anos

