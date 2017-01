Empresário obtinha informações de militares julgados por corrupção

Hoje às 19:05, atualizado às 19:08 Facebook

Twitter

Partilhar

O julgamento de quatro militares da GNR, incluindo um oficial superior, e de 14 arguidos civis, que decorre em Portalegre, ficou, esta quarta-feira, marcado pela inquirição ao único civil detido, o empresário António Louro.

Recorrendo à audição de escutas telefónicas, o coletivo de juízes, presidido por Rui Pedro Luís, questionou o empresário, proprietário de um lagar de azeite, se obtinha informações sobre a localização de radares de trânsito e ações de fiscalização a estabelecimentos comerciais. António Louro assumiu que tinha essas informações através dos quatro militares da GNR, que são arguidos no processo.

O empresário reconheceu que, na maioria das vezes, depois de obter as informações, recolhia ou efetuava entregas de azeite em viaturas com excesso de carga e sem guias de transporte e as respetivas faturas, sendo a maior parte destes serviços efetuada, em dias de folga, por um dos militares do destacamento de trânsito da GNR de Portalegre, Joaquim Camilo, a troco de compensações monetárias.

Na sessão agendada para quinta-feira, o empresário vai continuar a ser ouvido pelos três juízes, não estando presentes na sala de audiências, instalada no Centro de Congressos de Portalegre, e a pedido do advogado do empresário, dois dos quatro militares arguidos, o tenente-coronel Jorge Ferrão e Joaquim Santos, cabo da GNR no Posto Fiscal de Elvas.

Os quatro militares da GNR, incluindo o tenente-coronel Jorge Ferrão, remeteram-se ao silêncio na segunda-feira, no início do julgamento, em que são acusados, mais os 14 arguidos civis, de crimes de corrupção, recebimento indevido de vantagem, abuso de poder e fraude fiscal.

Nas próximas sessões, o coletivo de juízes vai inquirir, além do empresário António Louro, mais sete arguidos civis que manifestaram interesse em prestar declarações.

O Tribunal de Portalegre já agendou mais de 30 sessões do julgamento até março, num processo que envolve, além de 18 arguidos e os respetivos advogados, cerca de 200 testemunhas.

O tenente-coronel Jorge Ferrão, um dos principais arguidos no processo, é acusado de 15 crimes de corrupção passiva e de 12 crimes de recebimento indevido de vantagens em coautoria com Joaquim Santos (cabo da GNR no Posto Fiscal de Elvas).

O oficial é ainda acusado de um crime de abuso de poder, de dois crimes de prevaricação agravado, de um crime de participação económica em negócio e de um crime de detenção de arma proibida.

O cabo da GNR no Posto Fiscal de Elvas Joaquim Santos é acusado em coautoria com Jorge Ferrão de 15 crimes de corrupção passiva e de 12 crimes de recebimento indevido de vantagem, sendo ainda acusado de cinco crimes de corrupção passiva, de um crime de recebimento indevido de vantagem, de dois crimes de extorsão, de um crime de abuso de poder e de um crime de peculato.

O militar do destacamento de trânsito da GNR de Portalegre Joaquim Camilo é, por sua vez, acusado de três crimes de corrupção passiva e de um crime de abuso de poder.

Renato Freire, também militar do destacamento de trânsito da GNR em Portalegre, é o único dos quatro guardas que não se encontra em prisão preventiva, sendo acusado pelo Ministério Público de um crime de abuso de poder.

Dos 14 civis envolvidos no processo, apenas um está em prisão preventiva. O empresário António Louro é acusado de quatro crimes de corrupção ativa.

Os restantes civis arguidos são suspeitos da prática de crimes de corrupção ativa e recebimento indevido de vantagem e dois deles respondem ainda pelo crime de fraude fiscal.

As primeiras detenções foram efetuadas no dia 19 de janeiro de 2016, na zona de Portalegre, na sequência de uma "investigação conduzida exclusivamente" pela GNR, através da Unidade de Ação Fiscal, e coordenada pelo Ministério Público (MP), por intermédio do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Évora.

Na acusação, é referido que a investigação apurou que os militares obtinham vantagens pecuniárias e em produtos diversos cedidas por comerciantes da região em troca de favores ou para evitar fiscalizações aos seus estabelecimentos, bem como obtinham informações sobre operações de fiscalização de trânsito.