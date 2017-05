ERC investiga divulgação de vídeo de "alegado abuso sexual"

Hoje às 15:44, atualizado às 15:47 Facebook

A Entidade Reguladora para a Comunicação Social abriu um processo para investigar a divulgação, num jornal do grupo Cofina, do vídeo de "um alegado abuso sexual sobre uma jovem".

"A Entidade tornará oportunamente pública a decisão que venha a adotar sobre este caso", lê-se num comunicado publicado pelo regulador.

O caso tem estado a gerar indignação nas redes sociais, depois de o jornal ter divulgado imagens, que circularam primeiro em grupos do Whatsapp e depois foram partilhadas nas redes sociais, e que mostravam uma rapariga que estará a ser vítima de abusos sexuais dentro de um autocarro, numa noite da Queima das Fitas do Porto.

O caso já chegou também à PSP do Porto, que começou a averiguar a situação na sequência de uma denúncia feita através do "e-mail de um cidadão".

De acordo com fonte da PSP do Porto, as diligências feitas até ao início da tarde, na sequência da denúncia, não permitiram encontrar registos de qualquer queixa relacionada com o alegado abuso.

A Lusa contactou a Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP), que assegura o transporte especial noturno durante a Queima das Fitas, mas não obteve qualquer resposta. Também foi contactada a presidente da Federação Académica do Porto, mas tal não foi possível.

A Polícia Judiciária não quis comentar o caso.