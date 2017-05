Esfaqueou amigo no abdómen à porta de casa

Salomão Rodrigues Hoje às 18:09, atualizado às 19:49 Facebook

Twitter

Partilhar

Um indivíduo entregou-se às autoridades depois de ter esfaqueado outro homem, de 50 anos, na zona do abdómen, na rua São José, em Santa Maria de Lamas, na Feira.

De acordo com informações recolhidas pelo JN, a vítima era muito próxima do agressor e da mulher deste. Tudo indica que o detido agiu por ciúmes.

No entanto, os motivos ainda não foram apurados pela GNR e Policia Judiciária do Porto, que se encontram no local.

O agressor já se entregou às autoridades que recolheram a faca de cozinha que serviu para a agressão. A vítima está hospitalizada e está em estado considerado grave.

O homem, de 50 anos, foi entretanto operado e está sob observação.

Vítima, agressor e mulher deste viviam juntas, junto ao local da agressão.