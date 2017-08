Explosão em assalto a multibanco destrói café em Miramar

Nuno Silva Hoje às 09:21, atualizado às 09:32 Facebook

Um grupo de assaltantes fez explodir uma caixa multibanco, na madrugada desta terça-feira, em Miramar, Gaia, provocando a destruição do café onde a máquina estava instalada.

O ataque ocorreu cerca das quatro horas no café Por do Sol, na Rua do Padre António Vieira, em Gulpilhares, uma zona de prédios de habitação e lojas, e terá sido cometido por pelo menos três indivíduos.

O impacto da explosão provocou elevados estragos no estabelecimento, tendo sido inclusive projetadas cadeiras e mesas da esplanada. Uma das viaturas estacionadas na rua também ficou danificada.

Os assaltantes fugiram num veículo, desconhecendo-se se chegaram a furtar algum dinheiro da caixa multibanco.

A PSP e a Polícia Judiciária estiveram no local.